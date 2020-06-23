Путин потребовал стопроцентной уверенности в надежности вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что уверенность в надежности и эффективности вакцины от нового коронавируса должна быть стопроцентной.

«Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один, известный врачебный принцип – не навреди. Уверенность в эффективности, надежности, безопасности вакцины, причем для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть абсолютно стопроцентной эта надежность», – заявил президент в обращении к россиянам.

«Сама по себе вакцина исключительно важна. но она не панацея. Противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что удалось заставить эпидемию отступить, однако опасность COVID-19 сохраняется и необходимо проявлять осторожность.

«В целом мы заставили эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными.

Особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики. Сейчас сразу 14 федеральных научных центров России работают над созданием вакцины против коронавируса. Клинические испытания первых образцов уже начались», – отметил Путин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу.

По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.