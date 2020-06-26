Минобороны объявило конкурс на разработку робота для эвакуации раненых

В России планируют создать робота для эвакуации с поля боя получивших ранения, свидетельствует заявка Минобороны на сайте госзакупок.

В заявке сообщается о закрытом конкурсе на проведение опытно-конструкторской работы «Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях». Шифр – «Эвакуация-Р».

Указано, что работы должны быть завершены до 10 ноября 2022 года, передает ТАСС.

Стоимость контракта составляет около 250 млн рублей, из которых 85 млн собираются выделить в 2020 году, 127 млн – в 2021 году, 37,9 млн – в 2022 году.

5 августа планируется подвести итоги конкурса.

В июне сообщалось, что ВДВ до конца 2020 года получат первую партию комплектов роботизированной системы мониторинга 1К144 «Сектант».