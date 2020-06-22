ВДВ получат роботов-разведчиков

Воздушно-десантные войска (ВДВ) до конца 2020 года получат первую партию комплектов роботизированной системы мониторинга 1К144 «Сектант», они поступят в соединения в Улан-Удэ и Уссурийске, сообщает Минобороны.

«В соответствии с государственной программой вооружения до конца 2020 года в соединения Воздушно-десантных войск поступит около 10 комплектов роботизированной малогабаритной системы мониторинга 1К144 «Сектант», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Первые комплексы в 2020 году поступят в десантно-штурмовые соединения Улан-Удэ и Уссурийска.

«Комплекс мультимониторинга 1К144 – современное поколение разведывательно-сигнализационных систем, который способен определить количество техники и ее тип (включая низколетящие вертолеты), число движущихся людей, характеризуя, вооружен человек или нет, а также выдать координаты и направление движения объектов», – говорится в сообщении.

Комплекс оснащен разными типами датчиков: сейсмических, магнитометрических и устройств инфракрасного диапазона. Информация, собираемая датчиками, обобщается и передается на портативный пульт оператора или на автоматизированное рабочее место.

«Размер комплекса не превышает 20 сантиметров, вес в зависимости от комплектации составляет от 150 до 600 грамм. Устройство устанавливается под землей. Зона передачи данных до 15 километров, срок непрерывной работы – до 30 дней. Комплекс способен работать при разрыве снаряда на расстоянии пяти метров», – сообщили в военном ведомстве.

Еще в 2014 году СМИ сообщали, что у сухопутных войск России появится малогабаритная роботизированная система мониторинга 1К144 – по сути это миниатюрные подземные роботы-разведчики, которые должны передавать информацию о войсках и боевой технике противника.