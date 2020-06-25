Москва ответила на сравнение латышей в СССР с неграми

Заявление латвийского премьера Кришьяниса Кариньша о «дискриминации» латышей в СССР в той же мере, как и темнокожих в США сегодня, – безосновательные измышления и пропаганда, заявил российский МИД.

«Подобные измышления не подтверждаются фактами и могут рассматриваться исключительно в контексте пропагандистских трюков, причем невысокого качества», – говорится в комментарии на сайте ведомства.

Во времена СССР из бюджета страны значительные средства выделялись на развитие латышского языка и культуры, латыши были широко представлены во властных структурах и входили в состав высшего руководства государства, напомнил МИД.

«К тому же, господин Кариньш, наверное, забыл или не хочет вспоминать, что все жители Латвии в тот период имели статус полноценного гражданина СССР. Многие из них даже не могли представить, что в один миг окажутся в чужой стране в качестве «неграждан». Вот уж точно прямой повод поговорить о расизме или апартеиде в этой «современной» европейской стране», – заключили в МИДе.

Ранее Кариньш заявил, что латыши в СССР не дискриминировались по цвету кожи, как чернокожие в США, но «пережили страшные вещи во время советской оккупации».

Заявление Кариньша также комментировал российский сенатор Алексей Пушков. До этого украинский политолог Сергей Сумленный сделал схожее заявление, по его словам, в Советском Союзе украинцы якобы были в том же статусе, что сейчас чернокожие в США.