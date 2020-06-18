Пушков оценил заявление о «страдавших от расизма» латышах в СССР

Слова премьера Латвии о том, что в СССР положение латышей было схожим с положением чернокожих в США сейчас, не лезут ни в какие ворота, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Премьер Латвии хочет выразить солидарность с расовым бунтом в США и прослыть политкорректным и «своим» в глазах западных либералов, но главное – Россию лягнуть», – написал Пушков в Telegram, комментируя заявление премьера Латвии Кришьяниса Кариньша, который заявил, что латыши «могут понять недовольство чернокожих американцев», так как во времена СССР жители Латвии «тоже подвергались дискриминации».

Пушков отметил, что неоднократно бывал в Латвии в советские годы.

«Допускаю, что там – причем не у всех – была ностальгия по собственной государственности; были и серьезные претензии к советской власти сталинского периода. Но сравнение положения латышей в СССР с черным населением США не лезет ни в какие ворота. Никакого расизма в отношении латышей не было», – заявил он.

Пушков напомнил, что в годы, когда Мартин Лютер Кинг поднимал в США «черные массы», латыши и другие прибалты «имели гораздо более высокий уровень жизни, чем русские».

«И не только из-за собственных качеств, а прежде всего из-за объемных финансовых вливаний со стороны центра и упорного промышленного развития этих республик. Приезжие из СССР относились к латышам с уважением: не помню ни одного заметного этнического конфликта в Юрмале или Риге. Если весь «расизм» состоял в той фразе, которую какой-то кретин якобы сказал будущему премьеру Латвии на Центральном рынке, то это не расизм, а случай частного идиотизма. Изображать жизнь в Латвии в таком свете – чистая спекуляция», – написал Пушков.

Ранее украинский политолог Сергей Сумленный также заявил, что в Советском Союзе украинцы были в том же статусе, что сейчас чернокожие в США.