Украинский политолог сравнил украинцев в СССР с неграми в Америке

В Советском Союзе украинцы были в том же статусе, что сейчас чернокожие в США, заявил украинский политолог Сергей Сумленный.

«Украинцы в Российской империи и в Советском Союзе были чернокожими в расистской Америке. Они были объявлены «грязными», «глупыми», их язык был высмеян, их национальная одежда и акцент использовались как «забавная» вещь в комедиях (как «черное лицо»)», – написал он в Twitter, отметив, что носитель этих характерных черт имел «четкие границы».

Он утверждает, что в советской армии украинским призывникам запрещали разговаривать на украинском языке друг с другом даже на территории Украины. При этом представителей этой национальности хвалили только за то, что они хорошо вели хозяйство, поэтому так много украинцев работали на складах, утверждает Сумленный.

«Если вы хотите представить себе портрет «хорошего» украинца в советской пропаганде, вспомните о Мамушке из «Унесенных ветром» (чернокожая героиня, рабыня, воспитательница – прим. ВЗГЛЯД) – верной слуге, очень устойчивой и знающей свое место. При этом «плохой украинец» был изображен мятежным, мечтающим о независимости (неслыханно!)», – написал политолог.

Он также заявил, что в декабре прошлого года «банда пьяных русскоязычных подростков» якобы убила украинца на улице города Бахмут в Донецкой области «только за то, что он говорил по-украински». Сумленный назвал это «охотой на украинцев», сравнив это с действиями движения ку-клукс-клан в США.

«Еще раз: украинское общество – это постколониальное общество, глубоко травмированное многовековым подавлением и геноцидом. Чтобы понять Украину, нужно смотреть сквозь призму постколониальных исследований. Самое глупое, что можно сделать, – это назвать людей, использующих украинский язык, «правыми», – заявил политолог.

Напомним, на Украине запретили коммунистические символы в рамках закона о декоммунизации. Киев всячески подчеркивает «противостояние» Украины с СССР, забывая о полученных от Советского Союза территориях, без которых современной Украины не могло быть. Дошло до того, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.