Соратника Навального уличили в очередном фейке о голосовании

Леонид Волков, соратник блогера Алексея Навального, опубликовал очередной фейк с поддельными документами о ходе голосования по поправкам в Конституцию.

«Волков сделал очередной фейк, выложенные им документы – поддельные!» – говорится в Telegram-канале блогера Андрея Вышинского.

Он пишет, что на 34 участке в Басманном районе «никаких решений УИК по вопросу отказа от работы не принималось». Это утверждалось в опубликованном Волковом документе с формулировкой «в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции».

«Замена членов УИК – три человека. Приложенная к выложенному в интернете сообщению копия «документа» участковой комиссии является подделкой. На копии нет подписи председателя и секретаря УИК», – заметил Вышинский.

Аналогичная ситуация по участку 312 в Дмитровском районе – там также нет никаких решений УИК по вопросу отказа от работы, а члены УИК Жаров (от «Справедливой России») и Рощин (от ЛДПР) не подавали заявлений о сложении полномочий.

Не было подобных решений и по участкам 476 в Хорошевском районе. Там произошла замена одного члена УИК. На участке №854 в Богородском районе не было решений УИК по вопросу отказа от работы, а замены членов УИК не производились с 2019 года. Аналогичная ситуация и на участках №1580 (Рязанский район) и № 1751 (Даниловский район).

«Выложенная копия – подделка. Подпись – не председателя участковой комиссии. Никаких решений УИК по вопросу отказа от работы не принималось. Замены членов УИК не было», – пишет автор публикации.

Он также обратил внимание на схожесть и однотипность почерка заполнения приложенных «документов» УИК.

Ранее Лига безопасного интернета сообщила, что число фейков о предстоящем голосовании по фейкам об изменениях в Конституции России продолжает увеличиваться.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

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