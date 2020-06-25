В Кремле напомнили дипломатам США о недопустимости пропаганды гомосексуализма среди детей

Любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России недопустимы, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле вывешивание на здании посольства США флага ЛГБТ-сообщества.

«Мы из Кремля не видим здания американского посольства, это первое. Но наверняка это видит наше Министерство иностранных дел, я думаю, что Министерство иностранных дел обратило на это внимание. В любом случае любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее (среди несовершеннолетних) в нашей стране по закону недопустимы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В четверг утром пользователи Сети заметили флаг ЛГБТ-сообщества, появившийся на здании посольства США в Москве в связи с «месяцем гордости ЛГБТ», который проводится в июне.

Президент Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам – до 50 тысяч, юридическим – до 1 млн рублей. Еще жестче наказание за такую пропаганду «с применением СМИ или интернета». При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.