Пентагон направил в Конгресс США список китайских компаний для введения санкций

Министерство обороны Соединенных Штатов направило в Конгресс США список из 20 китайских компаний-кандидатов для возможного введения финансовых санкций, сообщило Reuters со ссылкой на представителя военного ведомства.

По мнению американской стороны, вошедшие в список организации поддерживаются Народно-освободительной армией Китая (НОАК). По сведениям Reuters, среди находящихся в списке компаний – Hikvision, China Mobile Communications Group, China Telecommunications Corp., а также Aviation Industry Corp. of China, передает ТАСС.

На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность «полного разъединения» экономик США и Китая. После этого в Китае призвали готовиться к отключению от долларовой платежной системы.

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