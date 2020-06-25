Собчак подает в суд на зарубежное издание за статью о ее отношении к чернокожим

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что подает в суд на англоязычное издание Business Insider за клевету, подчеркнув, что никогда не произносила слов о чернокожих, которое приписывает ей издание.

«Я подаю в суд на издание Business Insider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений», – сообщила Собчак в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что люди «НЕ делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов». «Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение и тех, кто идет за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране когда он связан с насилием», – написала она.

«Для меня главные ценности – это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды – это праволиберальные взгляды. Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне», – заключила Собчак.

Business Insider является одним из ведущих мировых новостных порталов, входит в число четырехсот крупнейших сайтов в мире. Основан в феврале 2009 года, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. 97% акций компании принадлежит германскому медиаконцерну Axel Springer AG. Портал со ссылкой на данные Google Analytics сообщал, в 2012 году его посещаемость достигла 20 млн человек в месяц.

Собчак является не первой известной россиянкой, которую западные СМИ в последнее время обвиняют в расизме. Так, в начале июня американская газета The New York Times сделала аналогичный вывод о главном редакторе телеканала RT Маргарите Симоньян, репостнувшей публикацию со словом «негр».

Симоньян в ответ назвала журналистов NYT невежественными и бестолковыми. Она указала, что сама является этническим меньшинством, и в детстве нередко слышала в свой адрес слово «черная», которое, в отличие от слова «негр», в России является оскорбительным.