Контроллером-кассиром в московском метро впервые стал мужчина

Мужчина впервые принят на должность контролера-кассира в московском метрополитене, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Московское метро – это современное предприятие, где каждый может найти себе профессию по душе. Сейчас мы обучаем группу женщин-машинистов, впервые к интересной должности контролера-кассира присмотрелся мужчина. Это доказывает, что нет чисто мужских или чисто женских профессий. Метро постоянно растет и развивается, и здесь всегда готовы подобрать подходящую вакансию для всех желающих. Например, в прошлом году мы приняли свыше 3 тыс. новых сотрудников. Столичный метрополитен – один из крупнейших и самых надежных работодателей Москвы», – сказал Ликсутов агентству АГН «Москва».

Он добавил, что сейчас в московском метро работают 70 контролеров-кассиров. По словам заммэра, контроллеры-кассиры работают как в кассовых окнах и продают проездные билеты, так и помогают пассажирам пройти через турникеты.

«Контролеры-кассиры консультируют пассажиров в вестибюлях станций. Так, они объясняют, как записать на транспортную карту «Тройка» проездной в автоматах по продаже билетов или рассказывают, какие тарифы и способы оплаты проезда доступны в московском метро», – пояснил сказал Ликсутов.

Он также напомнил, что с 2021 года поездами метро снова смогут управлять женщины.

«Сотрудниц принимали на эту должность с 1936 года, однако в начале 1980-х годов был введен запрет на прием женщин-машинистов. Это объяснили защитой женщин от высоких нагрузок и неблагоприятных факторов труда. В Московском метрополитене сегодня работают более 60 тыс. человек, около 65% из которых – это мужчины, и более 35% – женщины», – добавил Ликсутов.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал обучение женщин-машинистов московского метро с 2021 года. Он отметил, что в ближайшие пять лет столичный метрополитен обучит и примет на работу около 500 женщин-машинистов. Программа обучения такая же, как и у мужчин. Всего подготовка к профессии занимает около 9,5 месяца.