В ОП РФ разоблачили фейки «иностранных пропагандистов» о голосовании по Конституции

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич опроверг недостоверные и сомнительные публикации в иностранной прессе и изданиях, финансируемых из-за рубежа, на тему голосования по поправкам в Конституцию России.

«Складывается ощущение (да так оно и есть), что иностранные пропагандисты работают против нас без выходных. Так, в период с 19 по 21 июня (пятница – воскресенье) в иностранных пропагандистских СМИ аналитиками Фонда защиты национальных ценностей были выявлены 11 публикаций, преследующих цель вмешательства в ход проведения голосования по поправкам в Конституцию», – сообщил Малькевич в своем Telegram-канале.

«Приведу два ярких (и достаточно характерных) примера. 1. «Радио Свобода», захлебываясь от удовольствия, сообщила, что в Санкт-Петербурге активисты «Партии мертвых» провели акцию на Волковском кладбище, высмеивая поправки к Конституции. Участники «мероприятия» фотографировались с масками на лице и плакатами с надписями: «Да, смерть! Да, поправки!» (аллюзия на лозунг запрещенной Национал-большевистской партии*)», – рассказал он.

«Что могу сказать? О существовании этой партии я лично ничего не знаю – и это раз. Поставить шестерых актеров (в масках-то!) и сделать постановочное фото (на кладбище, где вообще никто не контролирует и не запрещает «акции») – дело десяти минут. Это – два. И вот – готов «огненный» материал!» – отметил член ОП РФ.

«2. В своем репертуаре выступают и «Крым.Реалии». Здесь вышла любопытная информация со ссылкой на немецкое издание Bild о том, что «в правительстве Германии обеспокоены организацией голосования по поправкам на территории Крыма». Правда, потом выясняется, что это сказал пресс-секретарь МИД Германии – и пишет об этом сайт МИД Украины (хотелось бы посмотреть все же на первоисточник, но ссылку на публикацию Bild никто не дает)», – указал Малькевич.

«Чтобы два раза не вставать, «Крым.Реалии» выпустили и второй материал: тут уже посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщает, что голосование на территории «аннексированного Крыма» по поправкам в Конституцию является сомнительным, а его итоги могут быть нелегитимными. Жду, когда будет опубликовано интервью с послом Украины в Папуа Новой Гвинее», – заключил член ОП РФ.

Ранее Малькевич сообщил, что число ложных сообщений, касающихся общероссийского голосования по поправкам к Конституции, к середине июня выросло в шесть раз, выявлено более 1,5 тыс. фейков.

Так, 22 июня участники проекта «Комитет защиты национальных интересов» разоблачили создателей подложных сайтов «референдумов по Конституции», призывающих к протестным акциям накануне голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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