ОП за две недели выявила более 1,5 тыс. фейков о голосовании по Конституции

Число фейков об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за последнюю неделю выросло в шесть раз, всего за две недели выявлено более 1,5 тыс. ложных сообщений, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Хочу с тревогой заметить, что за последнюю неделю количество ложных сообщений, вбросов увеличилось в шесть раз. За последние две недели мы выявили свыше 1,5 тыс. фейковых сообщений. При этом есть не менее 15 оригинальных вбросов, которые потом уже творчески развиваются, тиражируются», – сказал Малькевич, возглавляющий экспертно-консультационную группу ОП России по общественному контролю за электронным голосованием по поправкам в конституцию.

По его словам, очень активно используется для продвижения политического контента платформа TikTok. «Во всем мире это развлекательные короткие видео, где танцуют, поют и дурачатся, но в России это тоже канал политических сообщений, причем негативной окраски и ложных», – заявил член ОП.

Кроме того, отметил он, в этом направлении проводится «скоординированная работа» СМИ-иноагентов и зарубежных изданий, передает ТАСС.

В качестве примеров фейков Малькевич привел распространяемые сообщения о том, что при голосовании якобы не нужен будет паспорт, на голосование не будут допущены СМИ, наблюдатели, будут закрытые участки, штрафы за отказ участвовать в голосовании. Вбросы идут и в части содержания поправок. Например, распространяется ложное мнение, что граждане России лишатся возможности обращаться в международные суды.

По словам Малькевича, для популяризации вбросов привлекаются «фейковые герои, фрики, которые выступают в качестве экспертов для СМИ-иноагентов, это потом тащится по социальным сетям». «Уровень так называемой экспертизы запредельно низкий. Какие-то татуированные инстаграм-модели рассказывают, почему им не нравятся поправки в конституцию», – констатировал глава комиссии ОП.

«Мы видим, что есть тенденция к росту, надо быть готовыми к тому, что количество фейков будет расти по уже понятным направлениям – скомпрометировать процедуру голосования, сами поправки, нашу конституцию и создать мощный негативный фон в социальных сетях, который затем позволил бы подключаться СМИ-иноагентам и СМИ за рубежом, чтобы испортить впечатление от очень значимого мероприятия для нашей страны, которое состоится 1 июля», – сказал Малькевич, заверив, что собранные материалы будут переданы в комиссии Госдумы и Совета Федерации по изучению фактов вмешательства во внутренние дела России. Он также выразил надежду на то, что в отношении лиц, распространяющих фейки системно, последуют правовые действия.

В свою очередь глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по поправкам к конституции Андрей Клишас отметил, что вброс такого количества фейков является неслучайным. «Да, конечно, фейки – большое зло, но, мне кажется, что в нашей ситуации то, что нас пытаются расшатывать именно фейками, говорит о том, что у нас достаточно хорошо проработаны поправки, достаточно хорошая процедура», – сказал он.

По его мнению, «когда не могут найти реальные проблемы, юридические провалы в процедуре, в содержании поправок, когда нет реальных настоящих претензий, тогда и приходится изобретать» фейки.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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