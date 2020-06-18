ОП за две недели выявила более 1,5 тыс. фейков о голосовании по Конституции

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18 июня, четверг | Последнее обновление — 13:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лишенному прав внуку экс-губернатора за пьяное ДТП грозит 15 суток ареста
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России пообещали небывало дешевые деньги
Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома
«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»
Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи
Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
Как Пушкин примирил западников и славянофилов
Владимир Можегов, публицист
18 июня 1880-го в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вроде бы просто памятник, хотя и выдающийся. Но это событие оказало огромное влияние на русскую жизнь. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Государственный суверенитет должен быть конституционно оформлен
Рифат Шайхутдинов, председатель Федерального политического комитета партии «Гражданская платформа»
После самоликвидации политической монополии КПСС и вызванного этим крушения СССР, российское народное государство, созданное коммунистами и беспартийными, выжило и, несмотря на все трудности и проблемы, смогло обеспечить и выживание нас как народа. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России
Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавирусаПодробности...
День России запомнится красочными видеопредставлениями
В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в МосквеПодробности...
Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу
Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминацииПодробности...
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