ОП за две недели выявила более 1,5 тыс. фейков о голосовании по Конституции

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России пообещали небывало дешевые деньги

Банк России поможет российской экономике выйти из кризисаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Банк России впервые с 2015 года снизит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Ее уровень окажется на историческом минимуме в 4,5%. Даже перед кризисом в 2014 году ставка была выше. Все это приведет к снижению долговой нагрузки на бизнес и население, что в условиях кризиса не будет лишним. В чем причины такого решения Центробанка? Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш - врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

Три дня в Дижоне агрессивные группы вступали в столкновения, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали машиныФото: VINCENT LINDENEHER/EPA/ТАСС
После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками. Почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...

Как Пушкин примирил западников и славянофилов

Владимир Можегов, публицист
18 июня 1880-го в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вроде бы просто памятник, хотя и выдающийся. Но это событие оказало огромное влияние на русскую жизнь. Подробности...
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Государственный суверенитет должен быть конституционно оформлен

Рифат Шайхутдинов, председатель Федерального политического комитета партии «Гражданская платформа»
После самоликвидации политической монополии КПСС и вызванного этим крушения СССР, российское народное государство, созданное коммунистами и беспартийными, выжило и, несмотря на все трудности и проблемы, смогло обеспечить и выживание нас как народа. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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              ОП за две недели выявила более 1,5 тыс. фейков о голосовании по Конституции

              18 июня 2020, 12:39

              Текст: Алина Назарова

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              Число фейков об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за последнюю неделю выросло в шесть раз, всего за две недели выявлено более 1,5 тыс. ложных сообщений, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

              «Хочу с тревогой заметить, что за последнюю неделю количество ложных сообщений, вбросов увеличилось в шесть раз. За последние две недели мы выявили свыше 1,5 тыс. фейковых сообщений. При этом есть не менее 15 оригинальных вбросов, которые потом уже творчески развиваются, тиражируются», – сказал Малькевич, возглавляющий экспертно-консультационную группу ОП России по общественному контролю за электронным голосованием по поправкам в конституцию.

              По его словам, очень активно используется для продвижения политического контента платформа TikTok. «Во всем мире это развлекательные короткие видео, где танцуют, поют и дурачатся, но в России это тоже канал политических сообщений, причем негативной окраски и ложных», – заявил член ОП.

              Кроме того, отметил он, в этом направлении проводится «скоординированная работа» СМИ-иноагентов и зарубежных изданий, передает ТАСС.

              В качестве примеров фейков Малькевич привел распространяемые сообщения о том, что при голосовании якобы не нужен будет паспорт, на голосование не будут допущены СМИ, наблюдатели, будут закрытые участки, штрафы за отказ участвовать в голосовании. Вбросы идут и в части содержания поправок. Например, распространяется ложное мнение, что граждане России лишатся возможности обращаться в международные суды.

              По словам Малькевича, для популяризации вбросов привлекаются «фейковые герои, фрики, которые выступают в качестве экспертов для СМИ-иноагентов, это потом тащится по социальным сетям». «Уровень так называемой экспертизы запредельно низкий. Какие-то татуированные инстаграм-модели рассказывают, почему им не нравятся поправки в конституцию», – констатировал глава комиссии ОП.

              «Мы видим, что есть тенденция к росту, надо быть готовыми к тому, что количество фейков будет расти по уже понятным направлениям – скомпрометировать процедуру голосования, сами поправки, нашу конституцию и создать мощный негативный фон в социальных сетях, который затем позволил бы подключаться СМИ-иноагентам и СМИ за рубежом, чтобы испортить впечатление от очень значимого мероприятия для нашей страны, которое состоится 1 июля», – сказал Малькевич, заверив, что собранные материалы будут переданы в комиссии Госдумы и Совета Федерации по изучению фактов вмешательства во внутренние дела России. Он также выразил надежду на то, что в отношении лиц, распространяющих фейки системно, последуют правовые действия.

              В свою очередь глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по поправкам к конституции Андрей Клишас отметил, что вброс такого количества фейков является неслучайным. «Да, конечно, фейки – большое зло, но, мне кажется, что в нашей ситуации то, что нас пытаются расшатывать именно фейками, говорит о том, что у нас достаточно хорошо проработаны поправки, достаточно хорошая процедура», – сказал он.

              По его мнению, «когда не могут найти реальные проблемы, юридические провалы в процедуре, в содержании поправок, когда нет реальных настоящих претензий, тогда и приходится изобретать» фейки.

              1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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