Болтон рассказал о якобы непереведенных словах Путина на встрече в Кремле

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах рассказал о том, какие слова президента России Владимира Путина якобы не перевели на их встрече в Кремле в июне 2018 года.

«Путин уверенно заявил, … что до 5000 «местных жителей» в районе Ат-Танфа на самом деле являются боевиками ИГ*, которые якобы следуют американским указаниям, но затем предают нас, когда это им удобно. Путин сказал, что боевики ИГ будут целовать определенную часть нашего тела, хотя его переводчик так не переводил!» – пишет Болтон, передает РИА «Новости».

При этом Болтон не поясняет, как он узнал, что сказал Путин – самостоятельно или через переводчика американской делегации. В тексте указывается лишь, что у них был и свой переводчик.

Также Болтон утверждает, что на встрече Путин якобы заверил, что Россия не заинтересована в присутствии иранских военных в Сирии, но с одной стороны, не может повлиять на их вывод из страны, как этого хотят США, а с другой – не собирается их замещать в сирийской гражданском конфликте.

«Цель России, по словам Путина, состояла в том, чтобы консолидировать сирийское государство, чтобы предотвратить хаос, как в Афганистане, в то время как у Ирана были более широкие цели», – утверждает бывший чиновник Белого дома.

Россия с 2015 года по запросу властей Сирии оказывает помощь в борьбе с террористами.

Ранее Болтон сравнил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин, по его словам, «взвешивает то, что хочет сказать, думает о целях, которых хочет достичь». Такой «уровень подготовки, педантичности и планирования», как считает Болтон, «просто немыслимы в случае с Дональдом Трампом».

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. «Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу Болтона. В Белом доме уверены, что бывший советник по нацбезопасности был изгнан за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа.