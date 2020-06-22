Кремль оценил характеристику Болтона Путину

В книге бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа Джона Болтона есть разные оценки президента Владимира Путина, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет, но общую оценку давать нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, намерены ли в Кремле ознакомиться с книгой после ее выхода и как относятся к высказываниям Болтона о российском президенте, Песков отметил, что, действительно, часть его откровений доступна в сети, также было опубликовано интервью Болтона.

«Мы, наверное, не хотели бы как-то комментировать его оценки, что касается внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки, это не наше дело. И характеристики, которые Болтон давал главе государства, советником которого он являлся в течение года, это не наше дело, мы это делать не будем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

«Что касается его оценок нашего президента, то там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться. Поэтому здесь нужно смотреть отдельные посылы, какую-то давать общую оценку, наверное, нельзя», – добавил он.

Песков уточнил, что не знает, как воспринимает книгу Болтона президент Путин.

Он также указал, что в России относят к материалам «для служебного пользования» большую часть опубликованной Болтоном информации.

«Можно сказать, что, насколько мы можем понять из доступных материалов, в этой книге Болтон во многом приводит информацию, связанную с его служебной деятельностью, связанную с переговорами, со встречами на высшем уровне. Конечно, часть этой информации, очевидно, вряд ли может быть опубличена, по крайней мере, в нашей стране она относится к категории «для служебного пользования». У нас такая практика, по всей видимости, в США практика другая. Опять же, это не наше дело», – сказал Песков.

Ранее Болтон сравнил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин, по его словам, «взвешивает то, что хочет сказать, думает о целях, которых хочет достичь». Такой «уровень подготовки, педантичности и планирования», как считает Болтон, «просто немыслимы в случае с Дональдом Трампом».

Болтон написал книгу воспоминаний «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. В мемуарах Трамп представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом.

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