Активисты «Волонтерской роты» поздравили врачей с Днем медработника

Ко Дню медработника активисты Движения «Волонтерская Рота» нарисовали масштабное граффити с поздравлением медиков «Спасибо врачам», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

21 июня на Октябрьской площади у 75-го павильона ВДНХ по инициативе активистов движения появилось масштабное граффити, приуроченное ко Дню медика. Граффити рисовали несколько дней. Там же расположен арт-объект, представляющий собой большое стеклянное сердце. В него все желающие смогут опустить открытки с теплыми пожеланиями медицинским работникам и выразить свою благодарность. Открытки для заполнения и футболки с изображением граффити будут раздавать волонтеры всем участникам акции.

Граффити «Спасибо врачам» нанесено у 75-го Павильона и занимает площадь 2 тыс. 400 квадратных метров так, что будет хорошо видно даже с высоты птичьего полета. На граффити «Спасибо врачам» изображено сердце пациента, которое через стетоскоп передает слова благодарности на разных языках медикам всего мира за их доблестный труд.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с медработниками в формате видеоконференции, в ходе которой поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженную работу в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что с самых первых дней вспышки коронавируса врачи «на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц, часто действительно на пределе человеческих возможностей и сил».

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.