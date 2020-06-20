Путин поблагодарил медиков и назвал их героями

Президент Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом они мужественно выполняют свой долг.

Трансляция встречи Путина с медработниками в формате видеоконференции ведется на YouTube-канале RT.

«От всей души поздравляю вас (...) Всех медицинских работников страны с наступающим профессиональными праздником. Хотел бы пожелать вам счастья, здоровья и, конечно, поблагодарить за самоотверженный труд. Я уже делал это неоднократно опосредованно, без контакта с вами, а вот сейчас хочу это сделать, что называется, в прямую, за то, что в период серьезных испытаний вы достойно, мужественно выполняли, да и выполняете до сих пор свой долг», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что с самых первых дней вспышки коронавируса врачи «на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц, и часто, действительно, на пределе человеческих возможностей и сил».

«Уверен, вы сделали все, что могли. И даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное – свели до минимума потери. Это ваша заслуга. Но страшная, коварная зараза не пощадила и ваших коллег», – указал российский лидер.

Он выразил слова соболезнования семьям медиков, которые потеряли близких: «Ваши родные до конца выполнили свой долг, они настоящие герои».

Путин подчеркнул, что «жертвенный подвиг медицинских работников» в период коронавируса «навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны».

«Так же, как и доблестное служение врачей и медсестер в годы Крымской войны, Первой Мировой и Великой Отечественной. Во все времена в нашей стране чествовали, прославляли выдающихся медицинских работников», – добавил Путин.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, стабилизировалась. Сообщалось также, что субсидии на выплаты медработникам превысят 5 млрд рублей.

19 мая президент Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

Премьер Михаил Мишустин поручил устранить все недочеты, которые озвучил Путин. Также он высказался против попыток региональных чиновников рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.