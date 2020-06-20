Раскрыты подробности убийства двух полицейских в Воркуте

Убийство полицейских в Воркуте произошло из-за конфликта на бытовой почве, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения, пишут СМИ.

Инцидент произошел в Юнь-Ягинском переулке, где находится гараж городского отделения полиции, передает «Московский комсомолец».

Водитель дежурной части после смены решил выпить с начальником гаража и слесарем, в хоте застолья возникла ссора.

Подозреваемый забил других полицейских лопатой, утверждает издание. От полученных травм они скончались на месте.

Мужчину задержали по горячим следам. Сообщалось, что по результатам внутренней проверки его уволят из внутренних органов, в отношении его непосредственных руководителей было принято решение о мерах дисциплинарного воздействия.