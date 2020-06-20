Полицейского задержали по подозрению в убийстве коллег в Воркуте

В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег, тела которых были обнаружены в субботу в здании в Юнь-Ягинском переулке, сообщила пресс-служба МВД по Коми.

По горячим следам задержали сотрудника городского отдела полиции, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. На данный момент выясняются обстоятельства преступления и его мотивы.

Кроме того, руководством республиканского МВД назначена проверка, по результатам которой сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, он понесет ответственность в соответствии с законодательством, передает ТАСС.

Помимо этого, организации работы руководства ОВД с личным составом будет дана независимая оценка.

Как отметили в ведомстве, в отношении непосредственных руководителей этого сотрудника полиции было принято решение о мерах дисциплинарного воздействия.

Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, которые остановили машину такси за нарушение правил дорожного движения. Пострадали двое полицейских, сообщалось, что один из них в тяжелом состоянии. По факту стрельбы завели дело.