На Ленинском проспекте в Москве обстреляли сотрудников ГИБДД

Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, пострадал один человек. На место происшествия следуют сотрудники Росгвардии», – сказал источник ТАСС.

По его информации, ранения получили трое человек, включая двоих полицейских.

Источник РИА «Новости» сообщает, что стрельбу, по предварительным данным, открыли из такси.

Собеседник «Интерфакса» уточняет, что стрелявшим был таксист. В настоящее время он задержан. Сообщается, что сам стрелок также был ранен при задержании.