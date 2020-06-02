Названа дата финала Кубка России

С 19 июня возобновляется чемпионат Российской Премьер-Лиги 2019/20. В этот день состоится матч «Крылья Советов» – «Ахмат», финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 пройдет 25 июля.

Об этом сообщается на сайте Российской премьер-Лиги.

Уточняется, что в Кубке России не завершена четвертьфинальная стадия, пока не сыгран матч «Шинник» – «Урал». В полуфинал уже вышли «Зенит», «Спартак» и «Химки».

Кроме того, в сезоне также будут отыграны матчи: «Сочи» – «Ростов» 19 июня в 20.00, а 20 июня матчи «Урал» – «Рубин» в 14.00, «Арсенал» – «Спартак» в 16.30 и ЦСКА – «Зенит» в 19.00. 21 июня состоятся матчи «Уфа» – «Тамбов» в 15.00, «Локомотив» – «Оренбург» в 17.30, а также «Краснодар» – «Динамо» в 20.00.

Ранее футбольный тренер Валерий Газзаев заявил газете ВЗГЛЯД, что рад возобновлению матчей с участием зрителей, а то «весь спортивный мир заскучал».