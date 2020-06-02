Российским болельщикам назвали новые требования для посещения матчей

Болельщики смогут посещать матчи чемпионата России и Кубка России по футболу только в масках и перчатках, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. К присутствию на стадионе болельщики будут допущены только в масках и перчатках, к сожалению, на этот период это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду. Но повторяю: этот период позволит продемонстрировать эффективный метод организации соревнований», – передает ТАСС слова Матыцина.

Ранее министр заявил, что перед возобновлением чемпионата России по футболу предстоит проделать много работы.

Напомним, Российскому футбольному союзу разрешат возобновить матчи чемпионата России со зрителями, однако на первоначальном этапе стадионы будут заполнены только на 10%. Чемпионат возобновится 21 июня.