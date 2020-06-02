Эксперт: Растянутое на много дней голосование по поправкам в Конституцию сделает его безопасным

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:05  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Как власти США использовали армию против собственного народа

У Трампа осталась единственная надежда в вопросе усмирения беспорядков – на армиюФото: Joe Marquette/AP/ТАСС
Для усмирения разгорающегося по всем США бунта президент страны готов применить крайние меры – ввести в города войска. В каких случаях Соединенные Штаты были вынуждены применять армию против собственного населения и какие проблемы в таком случае будут грозить и лично Трампу, и всей системе американского государственного управления? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Погромщики в США помогают элитам заработать на эпидемии

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Американские погромщики очень помогают традиционным элитам сохранять статус-кво. Наиболее пострадавшие от коронавируса группы населения, разнося города, бьют в спину собственным шансам и на вакцину, и на социальную справедливость, и на доступ к здравоохранению. Подробности...

Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...
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Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Эксперт: Растянутое на много дней голосование по поправкам в Конституцию сделает его безопасным

              2 июня 2020, 20:00

              Текст: Олег Исайченко

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              «Помимо санитарных мер, технологии «мобильного избирателя», досрочное голосование и голосование на открытом воздухе сделают процесс доступным и безопасным для избирателей», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя объявленные ЦИКом и Роспотребнадзором меры для защиты граждан в ходе голосования по поправкам в Конституцию в условиях рисков, связанных с COVID-19.

              «После выхода Федерального закона о поправках, работа ЦИКа по обеспечению процесса голосования не прерывалась, несмотря на коронавирус, – сказала руководитель Лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына. – В российской избирательной системе не было застоя, она активно искала выходы из сложной ситуации. Акцент делался на разработку нового инструментария голосования, чтобы сделать его максимально безопасным».

              В этом смысле у России оказалась своя успешная электоральная история, уже опробованные технологии, которые теперь как никогда востребованы, продолжила эксперт. «Речь обо всем, что связано с «мобильным избирателем», а также с досрочным голосованием и голосованием на открытом воздухе. Также стоит отметить, что само голосование растянуто на много дней, что позволит разгрузить участки, сделать процесс более доступным и безопасным для людей», – подчеркнула Кислицына.

              «Кроме того, тщательно изучен международный опыт электоральных мероприятий в условиях коронавируса. Все лучшие аспекты будут внедрены. Плюс то, о чем накануне глава ЦИК Элла Памфилова докладывала президенту – индивидуальные средства защиты, бюллетени в герметичных упаковках и так далее», – перечислила эксперт.

              Говоря о критике, звучавшей в последнее время в адрес главы Центризбиркома со стороны несистемной оппозиции, собеседник отметила, что для Памфиловой такой прессинг не стал новостью, она подвергалась ему и раньше.

              «Поэтому я уверена, Центризбирком все равно выполнит свою основную задачу, отработает голосование максимально прозрачно и эффективно. Глава ЦИК весьма профессиональна в своей работе. Для Эллы Александровны, и она сама это не раз подчеркивала, в любой ситуации ключевым остается обеспечение легитимности избирательного процесса», – заключила Кислицына. 

              Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

              Во вторник ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования. Так, например, всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

              Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому.

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