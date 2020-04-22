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22 апреля, среда  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Трамп превратил Открытое небо в предмет торга

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Администрация США, похоже, решила разорвать ДОН – Договор по открытому небу, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва пытается сохранить документ. Защищают ДОН, как ни странно, и главные русофобы Америки – лидеры демократов, называя его удобным «инструментом» для слежки за Россией. Удастся ли оппонентам отговорить Трампа от очередной авантюры? Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

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США создают для России новую стратегическую угрозу с моря

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ВМС США планируют выпуск новой морской торпеды, предназначенной атаковать подводные лодки – прежде всего российские, разумеется. Более того, сегодня американцы ударными темпами взялись за восстановление своих минных сил, причем на новой технологической основе. Это очень опасно для любого из их противников – и особенно для России. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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Почему не умирает Ленин

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Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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              Эксперты: Коронавирус даст толчок в развитии электронных систем голосования в России

                 22 апреля 2020, 22:50
              Фото: er.ru
              Текст: Михаил Мошкин

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              На эту среду первоначально было назначено голосование по поправкам в Конституцию, которое отложили из-за угрозы коронавируса. С проблемой проведения голосования столкнулись и в других странах. Зарубежный опыт показал возможность проведения безопасных выборов даже в условиях пандемии. Такие технологии есть и в России и нынешняя ситуация даст им большой импульс в развитии, считают политологи.

              «Конечно, жаль, что процесс, пройдя утверждение в Госдуме и Совете Федерации, пока не дошел до всероссийского голосования. Но тем важнее будет психологическое значение того дня, когда голосование все-таки состоится». Об этом сказала политолог Екатерина Соколова, комментируя подготовку к голосованию по поправкам к Основному закону – в рамках онлайн-конференции «Будущее демократии. Пандемия COVID и избирательное право». Мероприятие прошло на онлайн-площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

              Соколова, которая возглавляет департамент стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, выступила на дискуссии в роли модератора. 

              «У нашей встречи два информационных  повода. Первый – публикация данных опроса ВЦИОМ, согласно которому две трети россиян намерены принять участие в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию», пояснила она. «Второй повод – это голосование могло бы пройти именно сегодня, но, как известно, было отложено до конца эпидемиологического режима», – напомнила эксперт ЭИСИ.

              «То, что общероссийское голосование было перенесено – это совершенно правильный шаг, – отметил правозащитник, член президентского Совета по правам человека Александр Брод. – Глава государства, который предложил такое решение, и Центризбирком, который его поддержал, проявили заботу о безопасности и здоровье граждан».

              «Как только пик распространения инфекции пройдет, будут назначены и голосование по поправкам, и местные выборы в рамках Единого дня голосования (ЕДГ)», – надеется он. 

              Южная Корея как удачный образец 

              «Всероссийское голосование будет ознаменованием завершения нынешнего сложного периода самоизоляции – так же, как стали ознаменованием спада эпидемии парламентские выборы, которые прошли в Южной Корее на прошлой неделе», – полагает Соколова. «Хотелось бы прийти на выборы с ощущением победы», – отметил и другой участник встречи, глава Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин.

              На ваш взгляд

               
              Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?



              Обсуждение: 68 комментариев
              Как отметил Брод, южнокорейские выборы стали первым в мире всеобщим голосованием, которое состоялось на фоне бушующей в мире пандемии. Они прошли при явке, рекордной за последние 28 лет – более 66 процентов. Это при том, что, хотя страна и прошла пик заболеваемости, но эпидемия там не закончилась, на строгом карантине находится около 60 тысяч вирус-положительных. Тем интереснее, как была организована эта процедура в условиях эпидемии.

              Около 26 процентов населения проголосовали заранее, в том числе на временных избирательных участках. Пациенты в больницах голосовали по почте, вирус-положительные – на изолированных участках. Корейцы, которые находились на строгом карантине, также могли выразить свою волю – но строго в определенное время и лишь в определенных местах.

              «Нельзя сказать, что Южная Корея – во всем для нас пример, – заметил Брод. – Но сами меры по обеспечению безопасности граждан в условиях пандемии заслуживают внимание – например, то, что на участках выдавали маски и антисептики, соблюдалась дистанция на участках». Но еще важнее то, что в Южной Корее широко использовались альтернативные способы голосования, в том числе электронные, отметил член СПЧ.

              Как напомнила Соколова, российская избирательная система не предусматривает голосования по почте, хотя эта форма существует в большинстве европейских стран. «Но у нас есть система досрочного голосования, электронного голосования, и подача избирательных бюллетеней на дому», – добавила эксперт ЭИСИ.

              «Учитывая общую тревожность населения по поводу поквартирных обходов – можете себе представить, как наши люди отреагируют, когда им в дверь позвонят и попросят впустить представители избиркома в масках и защитных костюмах. В этом отношении интернет-голосование может стать более эффективным решением», – полагает живущий в Санкт-Петербурге президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин. Гагарин согласился с петербургским коллегой:

              «Электронное голосование – это то, к чему нам следует готовиться, оно может стать нормой жизни.

              Нынешняя ситуация показывает, что именно такой формат позволяет сохранить избирательное право в любых условиях». Серавин напомнил, что на выборах в Мосгордуму уже были опробованы такие технологии. «Планировались, что некоторые регионы возьмут московский опыт на вооружение. Электронное голосование решает проблему явки на голосовании в крупных городских агломерациях России – их всего порядка 120. К примеру, в Петербурге 20% избирателей фактически проживают не на территории своих избирательных округов», – рассказал эксперт.

              «Распространение коронавируса – конечно, трагедия, но «благодаря» коронавирусу мы можем получить большой скачок в развитии электронных систем голосования, – отметил Серавин. – За последний месяц власти Ленинградской области совместно с Петербургским университетом (СПбГУ) практически закончили разработку прототипа системы голосования через интернет. Параллельно с областью система была протестирована  и в самом Санкт-Петербурге. Соответствующие разработки идут под эгидой правительства России. Это уже четыре проекта».

              Эксперта дополнил Брод. «Еще до введения режима самоизоляции я побывал в Краснодарском крае, и видел, что там разрабатываются программы «Мобильный избиратель» и электронное голосование», – рассказал член СПЧ.

              Система электронного голосования снижает потребность в большом количестве наблюдателей на участках, но повышает требования к технической грамотности, продолжал Серавин. «Технологически у нас все готово к тому, чтобы дать возможность гражданам голосовать дистанционно  по всей России. Но требуется политическая воля – нужно законодательно доработать систему», – добавил президент ассоциации.

              «Центризбирком работает над совершенствованием этой системы, – в свою очередь отметил Брод. – Позиция ЦИКа – обеспечить бесперебойность работы систем электронного голосования, защиту от хакерских атак и защиту персональных данных. Кроме того, законодатели обсуждают возможность сбора подписей за кандидатов через интернет – насколько помню, законопроект предусматривает , что можно будет сдать до 50% таких подписей».

              Даже если система будет доработана, очное голосование все равно будет лучше, поскольку

              «участие в массовом общественном явлении порождает оптимизм, и становится мощным сигналом того, что жизнь возвращается в нормальное русло»,

              – добавил председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко. Он задался вопросом: если прогнозы некоторых специалистов верны, и летом (примерно с июня) страна начнет выходить из эпидемиологического режима – то имеет ли смысл назначать голосование по поправкам на лето, ведь обычно летом сложнее обеспечить явку.

              Впрочем, Макаренко сам же и ответил на вопрос.  С его точки зрения, ЕДГ, – опять же, гипотетически, если эпидемиологическая ситуация позволит, – можно сдвинуть на конец этого года. «По очередности очевидно, что впереди поправки в Конституцию, затем ЕДГ», – считает эксперт. 

              Эксперты уверены: ЕДГ пройдет в сентябре

              Общероссийское голосование по поправкам и региональные выборы, то есть ЕДГ, который, как правило назначался на сентябрь, не следует совмещать, – призвал Гагарин. По мнению екатеринбургского политолога, день голосования по Конституции все же надо назначать на более раннюю дату – естественно, когда эпидемиологи сочтут это возможным.

              Причем, совмещать голосование по Конституции и ЕДГ нельзя, пояснил управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдус Алиев.  «Голосование по поправкам и ЕДГ – процедуры несовместимые, и в силу разных методик подготовки, и разного юридического обоснования политической воли граждан», – пояснил он.

              «Всероссийское голосование в силу своего названия должно охватить все регионы. Но не в подавляющем большинстве субъектов на ЕДГ намечены выборы в заксобрания или муниципальные органы, – добавил Алиев. – Поэтому голосование по поправкам в Основной закон пусть будет в приоритете».

              Тем более, напомнил эксперт ЭИСИ, подготовка к голосованию по Конституции зимой и в начале весны «потребовала огромных усилий». «Процедура готова, система для проведения голосования в сроки готова, и может быть запущена, когда позволит эпидемиологическая ситуация», – подчеркнул Алиев. Он надеется, что

              «ЕДГ пройдет, как и было намечено – 13 сентября»,

              а это значит, что многим регионам уже сейчас пора готовиться к губернаторской кампании. «Коронавирус существенно не повлиял на политические процессы в субъектах. Можно спрогнозировать, что в ближайшие полторы недели мы увидим полный комплект потенциальных участников избирательной кампании в ЕДГ», – предрекает политолог. Ведь решение о выдвижении действующего главы региона на новый срок, как правило сопряжено с консультациями разных политических сил, после чего принимается решение об участии или неучастии действующего губернатора». 

              «Социальный пакет» на фоне коронавируса

              Вторжение коронавируса хотя и стало внезапным, уже готовый для голосования пакет поправок к Конституции стал на его фоне еще более необходимым и важным. Если бы голосование прошло в эту среду, как это и планировалось,  большинство россиян сказало бы «да» проекту, заявили участники дискуссии.

              Как ранее сообщила газета ВЗГЛЯД, 66 процентов участников опроса ВЦИОМ пообещали прийти на участки, и лишь 15% не намерены участвовать в голосовании. «Социологи ВЦИОМ прогнозирует референдумную явку – более 50 процентов. За поправки проголосовали бы 67-68 процентов избирателей», – отметила Соколова.

              «Речь идет о защите трудовых прав, о гарантии оплаты труда, о социальном партнерстве – что подразумевает совместную работу профсоюзов и правительства по сохранению рабочих мест. Напомню также, что в их числе и поправка о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму», – перечислила она.

              Политолог подчеркнула: те меры поддержки, которые недавно приняты властью, по сути развивают идеи, заложенные в социальном блоке поправок. Это и расчет больничного листа исходя как минимум, из МРОТ, поддержка малого и среднего бизнеса с тем, чтобы он сохранил уровень зарплаты работников и так далее, отметила Соколова.

              «Причем, поддержка поправок в обществе продолжает расти даже на фоне коронавируса. Причина этого очевидна: социальные и экономические угрозы, которые несет с собой распространение коронавируса, сделали еще более востребованным социальный блок обновленной Конституции», – подчеркнула модератор встречи.

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