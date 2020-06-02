Пушков сказал, чем закончится бунт в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз о том, чем закончатся погромы и беспорядки в Соединенных Штатах, вызванные убийством полицейскими чернокожего мужчины в Миннеаполисе.

«Судя по выступлению [президента США Дональда] Трампа, он намерен делать ставку на силу и только силу, плюс на тюрьму. В США и так процентов 80 заключенных – афроамериканцы (сидит примерно 4,5 тыс. на каждые 100 тыс. человек; для сравнения: примерно 700 на 100 тысяч у белых). Теперь еще добавится», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Бунт будет подавлен», – уверен сенатор. По его словам, «мародеры и мародерши будут щеголять» по Нью-Йорку и Чикаго в брендовой одежде и аксессуарах, однако «благодать установится ненадолго: до следующего убийства и следующего расового бунта». «А его не может не быть, так как реальные причины нынешних событий никто в США устранять не собирается», – считает Пушков.

«Еще один «Оскар» еще одному афроамериканцу не поможет. Национальное единство в США выстроено на глиняных ногах. Это не пропаганда. Это факт, свидетель которому – весь мир», – добавил сенатор.

Он также указал на то, что имеет место политическая раскрутка радикального протеста против Трампа со стороны демократов и их союзников во властных структурах. «Глубинное государство» действует. Протесты в 75 (!!) городах страны требуют организации», – подчеркнул Пушков.

«Интересно, что в СМИ США стараются обходить расовую сторону конфликта, хотя она очевидна. Сами журналисты пишут о протестующих, стараясь не упоминать их расовую принадлежность. Выражение «black community» – «черная община» – приводится разве что в высказываниях экспертов. Но дураков нет: всем ясно, что это расовый бунт черной Америки», – заключил сенатор.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский – белый мужчина – продолжительное время, на глазах у свидетелей, давил ему коленом на шею.

Трамп заявил, что беспорядки являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма, и «настоятельно рекомендовал» губернаторам «развернуть национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице».

Сенатор Франц Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркивал, что без использования военных бунты и погромы будут расширяться, что ведет к разрушению американской государственности. «25% безработных и 280 млн стволов на руках – это уже не шутки», – указывал он.

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