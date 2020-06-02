Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на смерть афроамериканца Джорджа Флойда и вспыхнувшие в результате этого беспорядки в США.

Овечкин заявил в Twitter, что ему грустно наблюдать за происходящим в США.

«Нам всем важно уважать и любить друг друга в независимости от того, как мы выглядим. Нам нужно слушать и меняться, беречь друг друга и семью», – обратился хоккеист к американцам.

Протесты и погромы в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в США.

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