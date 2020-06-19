Главред National Interest раскрыл ожидаемый эффект от статьи Путина

Главный редактор американского журнала National Interest Джейкоб Хайлбранн считает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.

«Она [статья] представила западной аудитории российский взгляд, с которым та не была знакома», – приводит слова Хайлбранна РИА «Новости».

«Статья вызовет споры о происхождении Второй мировой войны, и мы, публикуя ее, надеялись инициировать больше дебатов о прошлом и о настоящем. Я не думаю, что эти дебаты закончились. Вероятно, они никогда и не закончатся. Это лишь провоцирует новый раунд споров о том, кто и что сделал в 1930-е годы. Она побуждает людей вновь думать об этом», – отметил главный редактор издания.

«Эти исторические дебаты вечны, и я ожидаю, что будут энергичные серьезные дебаты, в том числе и те, которые мы, вероятно, сможем опубликовать», – сказал Хайлбранн.

По словам редактора, статью предложила администрация российского президента, а редакция приняла ее к публикации. Хайлбранн добавил, что выбор его журнала для публикации был логичным.

«У нас несколько миллионов уникальных пользователей в неделю, так что мы крупнейший из американских веб-сайтов по внешней политике. Мы также существуем с 1985 года и являемся одним из основных изданий о внешней политике. Мы обращаемся к элитной аудитории, то есть к образованной аудитории. Вы видели немедленный эффект от публикации – New York Times написала о ней в течение нескольких часов. Думаю, это было логичным решением: обратиться к американскому веб-сайту с самым большим трафиком по внешней политике. Также большое количество государственных деятелей, министров иностранных дел либо писали для журнала, либо давали ему интервью», – пояснил он, уточнив, что журнал руководствуется принципами реальной политики.

«Мы публикуем большое разнообразие мнений, но основополагающим принципом журнала с момента начала издания было продвижение американских национальных интересов, как и сказано в его названии, и призывать двигать американскую внешнюю политику в более реалистичном направлении, в противоположность вильсонизму, или «миссионерской» дипломатии», – пояснил Хайлбранн.

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в четверг была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а также в «Российской газете» и на сайте президента. В ней российский лидер не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам международного сотрудничества.