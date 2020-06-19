Путин по телефону поддержал заболевшего коронавирусом Назарбаева

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НОВОСТЬ ЧАСА:Брюссель призвал Минск освободить Бабарико
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В России задумались о налогах для богатых
В чем главный смысл статьи Путина о войне
«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»
Трамп применил войска против «Северного потока – 2»
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Страшилки о маме-гее отстали от жизни
Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов
Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев
Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России
Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавирусаПодробности...
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День России запомнится красочными видеопредставлениями
В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в МосквеПодробности...
Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу
Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминацииПодробности...
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