Историк объяснил, зачем засекречивали успехи Красной армии в первые дни войны

После Второй мировой войны нельзя было допустить обсуждение правильности принятых решений советского командования, поэтому все документы, даже с упоминанием совершенных подвигов, были засекречены, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист по истории Великой Отечественной войны Михаил Мягков.

После того, как в новом разделе на сайте Минобороны представили ранее засекреченные документы об успехах Красной армии в первые дни Второй мировой войны, пользователи Сети задались вопросом, что же в них было такого, что нужно было скрывать на протяжении стольких лет.

«Очевидно, что первые дни войны были особенно трагическими для нас, поскольку они сдерживали врага и не позволяли ему развить свое наступление от территории Советского Союза. Поэтому все героические поступки, которые были совершены у Брестской крепости, в районе города Лиепая, у Перемышевского рубежа, либо в других местах – все они так или иначе вносили свой вклад в копилку Красной армии над фашистской Германией», – рассказывает Мягков.

Он объясняет, что после Победы нельзя было допустить дискуссии о правильности тех решений, которые когда-то были приняты.

«Думаю, нас ждет немало открытий, касающиеся подвигов наших героев, как, например, несколько сбитых немецких самолетов над Брестской крепостью уже в первые минуты начала войны. Масштабы поражают. Ранее об этом говорили, писали, но теперь это задокументировано и вводится в научный оборот. Это факт, который мы принимаем», – говорит Мягков.

Также он рассказал, что рассекречивание документов ВОВ занимает достаточно длительное время, и на это сейчас брошена масса сотрудников центрального архива Министерства обороны. Российское военно-историческое общество со своей стороны помогает в этом деле, насколько это возможно.

В мае текущего года Министерство обороны рассекретило документы Центрального архива о последнем бое перед Победой.