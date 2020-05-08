Минобороны рассекретило документы о последнем бое перед Победой

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Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

«Хрустально бескорыстный, крайне независимый человек» – отзывались об Эссене современникиФото: Общественное достояние
Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
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Лукашенко применил к Первому каналу американские методы

В проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко всегда виноваты журналистыФото: Ronald Zak/AP/ТАСС
Коронавирус спровоцировал очередную войну Минска с российскими СМИ. После сюжета Первого канала о распространении COVID-19 в Белоруссии, власти страны лишили аккредитации и выслали журналиста Алексея Кручинина. По мнению минских экспертов, российские СМИ давно злят президента страны Александра Лукашенко, потому он решил бороться с ними по-американски. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сто лет назад поляки взяли Киев

Тимур Шерзад, журналист
Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...
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Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
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Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

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              Минобороны рассекретило документы о последнем бое перед Победой

              8 мая 2020, 03:57

              Текст: Антон Никитин

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              Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.

              В новом разделе «Последний бой перед Победой» на сайте Минобороны России представлены исторические материалы о Пражской наступательной операции, представлены ранее неопубликованные журналы боевых действий, план операции, приказы, донесения, наградные листы, документы и свидетельства о восстановлении мирной жизни в столице Чехословакии, снабжении города продовольствием.

              Уникальные исторические документы опубликованы в рамках деятельности российского военного ведомства по охране и защите исторической правды, направленной на противодействие фальсификации истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

              5 мая 1945 года в Праге вспыхнуло народное восстание против немецкой оккупации. Стремясь его подавить, вермахт применил против восставших артиллерию, танки и авиацию. Это вынудило советское командование ускорить начало освобождение Праги. Операция была разработана в кратчайшие сроки, была проведена масштабная перегруппировка сил Красной Армии.

              Войскам 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов предстояло с 6 по 11 мая уничтожить немецкую военную группировку на территории Чехословакии. Наступление советских войск началось на сутки раньше намеченного срока. Согласно приказу командующего 38-й армией 1-го Украинского фронта генерал-полковника Кирилла Москаленко, опубликованному на сайте Минобороны, 7 мая 1945 года началось наступление на Прагу.

              На помощь восставшим жителям города выдвинулись 101-й стрелковый корпус, 42-я, 5-я гвардейские танковые бригады, 1-я Чехословацкая танковая бригада, 70-я гвардейская стрелковая дивизия. «Главной задачей подвижной группы является быстрейший выход в район г. Прага. Действия группы должны быть решительными, продвижение смелое и энергичное. Возможные очаги сопротивления противника обходить, используя густую сеть шоссированных дорог вблизи основного маршрута», – следует из приказа командующего 38-й армией.

              С 6 по 8 мая армии трех фронтов, прорвав вражескую оборону, преодолели Рудные горы и вышли на рубежи в 60-150 км севернее, восточнее и южнее Праги. 302-я стрелковая Тарнопольская дивизия на 425 грузовиках, 100 автомобилях «Виллис» с приданными ей 100-й танковой бригадой и двумя истребительными противотанковыми полками к утру 9 мая вышла на Пражское шоссе, по которому двинулась маршем на столицу Чехословакии. В 10.45 голова колонны дивизии вошла в Прагу, а к вечеру в столице Чехословакии сосредоточилась вся дивизия.

              «На пути следования оказалось огромное количество немецких солдат, массами сдающихся в плен, – отмечается в архивном документе. – Чешское население поголовно высыпало на улицы и шоссе из близь прилегающих деревень, восторженно встречая части дивизии. Чешские партизаны организовали сбор пленных».

              Согласно рассекреченному плану операции, активное участие в освобождении города приняла 4-я гвардейская танковая армия. 9 мая в 04.00 10-й гвардейский танковый корпус 4-й гвардейской танковой армии первым вошел в город. Бои за Прагу шли весь день.

              «Войска фронта 9.05.45, продолжая наступление и ломая на отдельных участках сопротивление противника, в результате стремительного наступления овладели столицей Чехословакии городом Прага», – сказано в опубликованном боевом донесении штаба 1-го Украинского фронта.

              «В 05.30 9 мая 1945 года 52-я гвардейская танковая бригада вышла в северо-восточную часть города… 55-я гвардейская танковая бригада к 12.00 9 мая вышла и овладела центром Праги в районе гостиницы «Аврора». Организованные действия противника в центре города были сломлены. Противник, не оказывая сопротивления, небольшими группами сдавался в плен», – следует из отчета о боевых действиях 7-го гвардейского танкового корпуса.

              В результате Пражской операции была разгромлена последняя крупная группировка вермахта на советско-германском фронте и завершено освобождение Чехословакии. По сведениям штаба 5-й гвардейской армии, в период с 6 по 10 мая 1945 года части армии разоружили около 119 тыс. солдат и офицеров противника, захватили 265 танков, 220 бронетранспортеров, 80 самолетов, 14 тыс. 807 автомобилей а также вооружение, продовольствие и материальную часть.

              Сразу же после завершения боев советское командование приняла меры по восстановлению в городе нормальной жизни. Прага получила 50 тонн муки, 100 тонн картофеля, 10 тонн разной крупы, чай, сахар, сало. Кроме того, правительство СССР передало стране посевной материал и корма.

              «Прошу начальника тыла фронта срочно отгрузить в Чехословакию на станцию Чоп (южн. Словакия) из наличных ресурсов фронта семян и корма следующих культур: ячменя – 500 тонн, овса – 430 тонн, кукурузы – 1 070 тонн, вики – 70 тонн, бобовых – 30 тонн, отрубей – 500 тонн и горчицы – 1 тонну», – следует из документа Центрального архива Минобороны. Была организована карточная система распределения продовольствия.

              Согласно постановлению Государственного комитета обороны от 26 мая 1945 года, население Праги было снабжено 8,8 тыс. тонн продовольственного зерна для выработки муки и 600 тонн соли. На каждого жителя города выдавалась определенное количество продовольствия. Рабочие, в частности, получали в день 550 грамм хлеба, служащие – 400 грамм, детям выдавали по 300 грамм. Не были забыты заслуженные работники культуры, науки, техники и искусства, врачи, духовенство, пациенты больниц.

              Помимо Праги, командование Красной Армии обеспечило продовольствием и другие города страны, в частности, документы свидетельствуют о снабжении Моравска-Остравы и Брно.

              «Население городов Брно и Моравска-Остравы восторженно встретили сообщение о передаче ему продовольствия из ресурсов Красной Армии. В чешских газетах уделено этому вопросу большое внимание. Получая повышенную норму хлеба, крупы и соли, многие подчеркивают свою благодарность Советскому Союзу за помощь», – говорится в опубликованной справке о передаче продовольствия правительству Чехословакии.

              В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). В связи с этим министр обороны России Сергей Шойгу просил главу СК России Александра Бастрыкина наказать пражских чиновников.

              В середине апреля председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский передал в СК список лиц, ответственных за снос памятника. После этого Следственный комитет возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

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