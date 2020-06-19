Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до минимума за неделю

Коэффициент распространения коронавируса на территории России в пятницу составил 0,92, практически не изменившись за сутки; в Москве показатель опустился на 0,03 – до 0,77. В столице это минимум за неделю, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Также по данным штаба, суточный рост уже в России три дня держится на минимальном значении – 1,4%, передает ТАСС.

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 тыс. 443, общее количество выздоровевших достигло 324 тыс. 406 человека – это 57% от общего количества заразившихся в России.

Кроме того, число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7972 – до 569 тыс. 63. Таким образом, третий день подряд количество выявленных случаев не превышает 8 тысяч.