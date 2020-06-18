Мэр Железноводска стал «Волонтером Конституции»

Глава города-курорта Железноводск Ставропольского края Евгений Моисеев сообщил, что стал «Волонтером Конституции».

«Сегодня примерил на себя форму «Волонтера Конституции» и отстоял смену с коллегами из молодежного волонтерского движения. Перед этим прошел регистрацию с тестированием на сайте добро.рф и получил сертификат. Моя задача – информировать наших жителей о ходе и местах голосования, а также о самих поправках», – сообщил Моисеев в своем Instagram.

«Каждая поправка гарантирует нашей стране стабильность и непреложность суверенитета, а также закладывают основы сильной социальной функции государства и эффективной экономики. (...) Это наше будущее!», – подчеркнул мэр Железноводска.

Политолог, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Александр Белоусов в комментарии газете ВЗГЛЯД перечислил основные поправки к Конституции, подчеркнув, что они «действительно укрепляют суверенитет страны».

Напомним, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заявляли, что голосование будет безопаснее, чем поход в магазин.

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