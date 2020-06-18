Посетители барнаульского зоопарка до смерти закормили животных

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев сообщил, что посетители учреждения закормили до смерти белок и призвал гостей не кормить животных.

«Дорогие посетители, я все прекрасно понимаю, может быть, это очень жестоко – выкладывать в Instagram такие видео. Но по-другому мы уже поступить не можем. Дело в том, что вот эти белки погибли из-за того, что их отравили. Отравили посетители, которые бросают разный корм, который совершенно не подходит для белок», – сообщил Писарев в ролике в своем Instagram.

Он добавил, что это касается не только белок, но и других животных. Ранее был отравлен олень, чуть не погибла пантера. По мнению директора, это происходит из-за того, что посетители относятся к посещению безответственно и не соблюдают элементарных требований.

«Мы еще раз просим – ни в коем случае не кормите животных! Для этого есть специалисты, которые накормят. Животные сыты», – заключил Писарев.

В марте в поселке Каскадном Ставропольского края по подозрению в жестоком обращении с животными задержали местного жителя: он четыре раза выстрелил в бездомную собаку, однако ее удалось спасти.