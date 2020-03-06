Полицейский спас раненую собаку и наказал живодера на Ставрополье

В поселке Каскадном Ставропольского края по подозрению в жестоком обращении с животными задержали местного жителя: он четыре раза выстрелил в бездомную собаку, однако ее удалось спасти.

Когда в дежурную часть поступило сообщение о бесчеловечном поступке мужчины, на место происшествия отправился участковый. Свидетели рассказали, что в собаку стреляли из охотничьего ружья без каких-либо причин, передает РИА «Новости».

Участковый главного управления МВД по Ставропольскому краю Евгений Журавлев рассказал, что подозреваемого удалось найти быстро, «так как его знали в округе». Отмечается, что в собаку выстрелили в присутствии детей – после те сообщили правоохранителям, «куда убежал злоумышленник и где лежит раненый пес».

Журавлев отвез собаку на операцию, так как был риск заражения крови. Все руководство местного главка МВД участвовало в сборе средств на лечение. В итоге животному пришлось ампутировать лапу.

«Гражданин, вероятнее всего, пытался убить собачку. Он признался, что она ему мешала: выла, скулила, вертелась у него под окнами. Когда предъявили обвинение, стал говорить, что животное агрессивно. Однако перед этим я отвез собаку в ветеринарную клинику, и она лишь пискнула, когда ей уже накладывали швы. Собака оказалась веселой, ласковой и абсолютно мирной. Похожа на одну из пород собак-пастушек», – рассказал полицейский.

После врачебных манипуляций Журавлев забрал собаку в свою семью – ее назвали Пальмой. В данный момент она прекрасно себя чувствует, живет в доме тещи участкового, так как нуждается в постоянном уходе и внимании людей.

В отношении подозреваемого, который пока находится под подпиской о невыезде, следователь отдела МВД по Андроповскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ.

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