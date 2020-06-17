Министр: Рынок труда в России прошел пандемию лучше, чем в других странах

Российский рынок труда прошел пандемию коронавируса значительно лучше по сравнению с другими государствами, заявил на социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей глава Минтруда Антон Котяков.

«В целом на сегодняшний день рынок труда в Российской Федерации прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран», – передает его слова Regnum.

Он добавил, что уровень безработицы в России по итогам мая 2020 года составил 6,1%.

Президент Владимир Путин ранее также заявил, что в России ситуация с безработицей выглядит «не так драматично», как в других странах.