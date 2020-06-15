Путин назвал рост безработицы в России «не таким драматичным», как в других странах

Президент Владимир Путин заявил, что в России ситуация с безработицей лучше, чем в других странах.

«Безработица у нас подросла, где-то около полутора процентов. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула на 11-16%», – передает его слова ТАСС.

Путин добавил, что до пандемии уровень безработицы в стране был около 4,5%, теперь – «в районе 6%».

«Поэтому она все- таки растет у нас, нужно обратить внимание», – указал Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова.

На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин по поручению Путина подписал постановление, по которому возможность получения пособия по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты, продлена еще на три месяца.