Захарова: НАТО и в помине не было, когда Россия уже присутствовала в Средиземном море

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о наращивании военной активности России у границ НАТО противоречат здравому смыслу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова на брифинге прокомментировала интервью Столтенберга, в котором тот призвал страны альянса повысить оборонные расходы из-за роста уровня якобы имеющейся «российской угрозы» у границ НАТО, передает ТАСС.

«Подобные заявления, конечно, противоречат всему: и логике, и фактам, здравому смыслу, вообще каким-то представлениям о приличии и уважении к людям, которые уже научились пользоваться интернетом. Все ставится с ног на голову, и это говорит об отсутствии у НАТО исторической памяти, утере какой-то ориентации на месте», – сказала Захарова.

«Не Россия приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ, несмотря на достигнутые в 1990 году договоренности об отказе от экспансии на восток. О них в НАТО, видимо, тоже забыли», – отметила она.

Дипломат напомнила, что в некоторых случаях население вступающих в НАТО стран против такого альянса.

Захарова добавила, что деятельность России в Арктике и Средиземноморье абсолютно законна. С 2015 года Россия участвует в антитеррористической операции в Сирии по официальному приглашению правительства страны, отметила она.

«Российские корабли присутствовали в Средиземном море испокон веков. Возможно, об этом тоже не догадываются в альянсе, и господин Столтенберг не в курсе. Когда российские корабли уже присутствовали в Средиземном море, тогда о НАТО никто не то что не знал, и в помине не было этой «чудесной» организации», – пояснила Захарова.

Она указала, что Россия в соответствии с международным правом обеспечивает свою безопасность в Арктике при том, что 1/5 части страны находится к северу от Полярного круга.

«Таким образом, в НАТО, конечно, мы подготовили дипломатичные формулировки, опять пытаются оправдать само свое существование и наращивание финансирования странами – членами [своих вооруженных сил] полностью извращенными фактами о мнимой российской угрозе», – заключила Захарова.

Ранее Столтенберг заявлял, что министры обороны Североатлантического альянса обсудят ответ на появление у России новых ракет, включая гиперзвуковые, способные нести ядерное оружие.