УЕФА подтвердил перенос финала ЛЧ в Петербурге на 2022 год

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год, эту информацию подтвердил УЕФА.

Об этом стало известно по итогам заседания исполкома УЕФА в Ньоне, передает ТАСС.

Финал, полуфиналы и четвертьфиналы чемпионата текущего сезона будут доиграны в формате «Финала восьми» в Лиссабоне.

«Лига чемпионов этого сезона. Четвертьфиналы, полуфинал и финал будут сыграны в формате «Финала восьми» в Лиссабоне с 12 по 23 августа», – приводит РИА «Новости» слова директора УЕФА по организации соревнований Джорджио Маркетти.

В марте УЕФА объявил о переносе ЧЕ с 2020 на 2021 год из-за коронавируса. При этом чемпионат оставит название Евро-2020.