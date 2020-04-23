В УЕФА объяснили, почему перенесенный на 2021 год ЧЕ сохранит старое название

Чемпионат Европы по футболу оставит название Евро-2020, хотя турнир перенесен на 2021 год, сообщает УЕФА.

Такое решение принял исполнительный комитет УЕФА в ходе видеоконференции, передает РИА «Новости».

В УЕФА уточнили, что намерение сохранить название связано с изначальным желанием организации провести турнир в честь 60-летия первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году.

Также УЕФА рассматривает два варианта возобновления сезона. В первом варианте предлагается доиграть национальные чемпионаты до возобновления еврокубков. Во втором УЕФА рассматривает возможность проводить турниры параллельно.

«В идеальном случае, если позволит ситуация с пандемией, приостановленные внутренние соревнования следует доиграть, чтобы футбольные клубы могли пробиться в турниры УЕФА по спортивным принципам и в привычном формате. Если это невозможно, в частности, из-за проблем с календарем, предпочтительно, чтобы отложенные соревнования возобновились в ином формате, который, тем не менее, позволит произвести квалификацию клубов в еврокубки согласно спортивному принципу», – отметили в организации.

Напомним, МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом название решено было сохранить прежним.