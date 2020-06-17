Захарова указала на разобщенность среди стран ЕС из-за коронавируса

Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что о какой-либо сплоченности сообщества, прежде всего, в Европе, не может идти и речи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С одной стороны, мы видим, как целые регионы, которые гордились якобы своей интеграционной силой, оказались абсолютно разобщены. Посмотрите только на Европейский союз! Выяснилось, что под лозунгами и декларациями о неком единстве, не говоря уж, как мы хорошо знаем на практике, о палочной дисциплине, в кризисный момент все были каждый сам за себя. Более того, не только сами за себя, но даже вообще никак не реагировали на помощь, о которой просили соседи по вот этой единой еэсовской семье. Или просто реагировали отказом», – заявил Захарова в комментарии РИА «ФАН».

По ее словам, это является явным примером разобщенности стран, несмотря на то, что «нам много раз рассказывали и о какой-то такой морально-этической концепции Европейского союза, которая вообще должна доминировать в мире, как считают многие».

«На практике получилось так, что страны, которые не являются членами ЕС, помогали отдельным государствам этого самого объединения куда в большей степени, нежели их соседи по Евросоюзу. А иногда оказывались и вовсе единственными, кто помогал. Это, на мой взгляд, первый негативный пример», – указала Захарова.

Вторым примером она назвала использование темы коронавируса в виде политических инструментов и конъюктуры. «Такая, знаете ли, активная игра на политическом поле под прикрытием пандемии. Речь идет и о введении дополнительных удушающих санкций, и о «неснятии» этих санкций, и о непредоставлении каких-то временных отсрочек, несмотря на страдания людей. Мы видели такое со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении Венесуэлы, Ирана и других. А что творится со стороны США в отношении Китая! Налицо – использование пандемии в качестве инструмента дополнительного давления в торговой войне», – подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что мир должен проанализировать события, связанные с COVID-19, чтобы в будущем быть готовым в случае повторения такого развития событий.