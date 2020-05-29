Захарова указала на необходимость корректировки мирового процесса после пандемии

Мир должен проанализировать события, связанные с COVID-19, чтобы в будущем быть готовым в случае повторения такого развития событий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Конечно, были глобальные эпидемии. Но не было эпидемий на фоне или во время такого процесса, как глобализация. Страны жили обособленно, имели национальные границы во всех смыслах этого слова», – передает РИА «Новости» мнение Захаровой.

По ее словам, в условиях пандемии мир столкнулся с такими вещами как остановка транспортной системы, закрытие границ, внутренние ограничения, а также заморозка целого ряда соглашений, договоров, и их временного видоизменения.

«Конечно, мир должен это проанализировать и дать оценку. Так или иначе прийти к каким-то итогам, результатам, которые станут возможностью для корректировки вот этого самого мирового процесса, для того, чтобы, наверное, сделать жизнь более безопасной, чтобы найти в будущем при повторении, я надеюсь, не такого масштаба кризиса, но чего-то подобного, более локального, чтобы быть в большей степени к этому готовым, чтобы меньше людей оказались заложниками этой ситуации», – подытожила Захарова.

Ранее более 110 стран поддержали призыв провести независимое расследование причин и обстоятельств распространения коронавируса в мире, чтобы весь мир мог извлечь уроки и обеспечить все необходимое для защиты мировой системы здравоохранения, а также о сотрудничестве для предотвращения следующей пандемии и обеспечения безопасности граждан.

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