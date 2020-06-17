Рынок труда в России прошел пик коронавируса, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Котяков заявил на социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей, что на данный момент рынок труда в России прошел пик коронавируса «значительно лучше, чем в целом ряде стран», передает РИА «Новости».

«Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%», – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России ситуация с безработицей лучше, чем в других странах. Вместе с тем он поручил правительству продлить выплату пособия по безработице.