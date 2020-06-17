Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 14 копеек – до 69,48 рубля, курс евро снизился на 4 копейки, составив 78,39 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 40,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».