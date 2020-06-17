Ветераны-афганцы пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Ветераны Афганистана пригрозили певцу Филиппу Киркорову за ролик, в котором артист предстал в образе десантника. Военные призывают «наказать артиста при встрече», рассказал зампредседателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев.

Кошелев отметил, что писать жалобы десантники не будут – они собираются «разбираться по-мужски», передает портал «360».

«Это уже не первая выходка. Эти ребята все лезут и лезут, на что-то напрашиваются. Это терпеть больше нельзя. Жалобы писать – недостойное десантника дело. А встретимся – я первый ему врежу, куда он заслуживает. Хватит с ними сюсюкаться», – сказал он.

Заместитель председателя РСВА также отметил, что в ответ на выходку Киркорова сочинил небольше стихотворение: «Кто помнит десантное братство, // Обязан Киркорову Филу, // В ответ на его святотатство,// Коль встретится, съездить по рылу».

Десантник подчеркнул, что не потерпит издевательства над военными формами и символами.

«Пусть боится. Еще найдутся умники, которые его просьбу «куда-то дуло, куда-то штык» сделают», – заявил Кошелев.

В свою очередь председатель правления Свердловской региональной организации РСВА Виктор Бабенко высказал негодование в своем Facebook: «Особенно неприятно, что Киркоров выложил видео в интернет именно в этот год, когда мы всей страной отмечаем 75-летие Великой Победы и 90-летие ВДВ. Исходя из этого, я считаю, что у него нет ни стыда, ни совести, ни любви к России».

По его мнению, своим видео певец опозорил «красу и гордость армии».

«Когда ты приедешь в Екатеринбург с очередным концертом, наши ребята так «тепло» тебя встретят, что мало не покажется. Этот визит в уральскую столицу ты запомнишь на всю жизнь», – пригрозил он.

При этом режиссер ролика Марюс Вайсберг сказал, что с ним никто не связывался из-за разразившегося скандала.

«Это, конечно же, абсурд. Никто не собирался никаким образом даже близко обижать и смеяться над ВДВ. В первую очередь – это все это было самоиронией», – сказал он.

Он пояснил, что «это история о том, как актер неподходящий на роль, соглашается играть все что угодно».

«Я не понимаю, каким образом это кого-то могло обидеть», – удивился режиссер.

Ранее ветераны Воздушно-десантных войск в России пригласили Киркорова на «откровенный разговор» в парк Горького на День ВДВ из-за скандального видео. Российский актер Ян Цапник, служивший во взводе спецразведки в ВДВ, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что у народного артиста России Филиппа Киркорова весьма специфический юмор, поэтому стоит просто не обращать внимания на его видеоролики.