На авиабазе США в Японии выявлен коронавирус

Несколько человек заразились коронавирусом на авиабазе США Мисава в северной японской префектуре Аомори, говорится в сообщении в официальном аккаунте объекта в соцсети Facebook.

Случаи заражения выявлены среди летчиков подразделения, которое прибыло на базу 15 июня для временного пребывания. По данным телеканала NHK, речь идет о трех заразившихся, американская сторона точной информации на этот счет не приводит, передает ТАСС.

Заразившиеся изолированы в одном из помещений на базе. Также командование Мисавы проверяет, с кем именно летчики могли вступать в контакт за время своего пребывания там, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Напомним, в марте МИД Китая выступил с предположением, что коронавирус нового типа привезли в китайский город Ухань американские военные. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о подозрениях Китая в адрес США.

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