На акции протеста медработников в Париже вспыхнули беспорядки

Начавшаяся мирно акция протеста медработников в Париже сопровождается беспорядками, молодежь в черной одежде и масках забрасывает камнями полицейских, поджигает пластиковые заграждения, правоохранительные органы в ответ неоднократно применили слезоточивый газ.

Беспорядки вспыхнули на улице Университет, которая примыкает к эспланаде Дома Инвалидов, после 15.00 (16.00 мск), передает РИА «Новости».

Уточняется, что группа людей в черном начала забрасывать камнями и бутылками полицейских и припаркованный на дороге автобус.

Все это происходит фактически отдельно от мирной акции протеста медиков. Одна часть колонны демонстрантов продолжила шествие, которое должно быть завершено у Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции, движение остальной колоны фактически заблокировано у Дома Инвалидов из-за случившихся беспорядков, пояснило издание.

Манифестация медиков стартовала во второй половине дня от министерства здравоохранения во французской столице. Акции протеста проходят во вторник и в ряде других городов страны. Тысячи медицинских работников вышли на улицы защищать свои права, требуя, в частности, повысить зарплаты, провести дополнительный набор персонала и прекратить сокращение количества коек в больницах.

Напомним, ранее сотни врачей и медсестер вышли на забастовку в Гонконге, требуя полного закрытия границы с материковым Китаем для предотвращения вспышки коронавирусной инфекции в мегаполисе.