Аксенов решил не отменять парад Победы в Симферополе

Военный парад в Симферополе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится, прежнее решение отменено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует <...> особого подхода», – написал Аксенов во «ВКонтакте».

По его словам, решение о проведении парада Победы в Симферополе 24 июня было принято «после длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором», и «с учетом всех обстоятельств».

Ранее Аксенов сообщил, что в Крыму военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет только в Керчи.