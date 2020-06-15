Стартовала информационная кампания «Волонтеров Конституции»

Активисты всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» с 15 июня по 1 июля развернут информационные точки в общественных местах по всей России, чтобы рассказать о сути предлагаемых поправок в Основной закон.

Более 3 тыс. пунктов будут расположены в торговых центрах, парках, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах. Волонтеры подробно расскажут о сути предлагаемых поправок в Конституцию. Кроме того, в линейку информационной кампании вошли около 10 тематических проектов, касающихся каждой из поправок, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Добровольцы готовились к участию в этом беспрецедентном проекте с марта 2020 года. Более 100 тыс. граждан изъявили желание стать частью корпуса «Волонтеры Конституции» и зарегистрировались на сайте волонтерыконституции.рф.

Активисты корпуса прошли серьезную трехэтапную подготовку. На платформе Dobro.ru добровольцы прошли онлайн-курс, где прослушали лекции от представителей крупных волонтерских движений страны, ЦИКа, а также участников рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. По итогам курса участники сдали «Гражданский экзамен», что позволило перейти к третьему, завершающему блоку подготовки. С 1 по 10 июня при соблюдении всех мер защиты проходил уже очный обучения, на котором волонтеры участвовали в мастер-классах по особенностям общения с различными целевыми аудиториями, тренингах на командообразование и развитие навыков эффективной коммуникации.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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