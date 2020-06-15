Путин: В борьбе с коронавирусом удалось действовать на опережение

В борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии в России в целом удалось действовать на опережение, заявил президент Владимир Путин.

«Нужно было решать две задачи – защитить безопасность людей, сработать на опережение. В целом нам это удается сделать. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее негативные социальные и экономические последствия», – сказал Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, передает РИА «Новости».

При этом глава государства отметил принципиальную значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях пандемии, передает ТАСС.

«Принципиально значимо не только то, насколько четко исполняются поручения и соблюдаются все сроки на уровне правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы. Это, безусловно, очень важно, но все же это технические, внутренние управленческие вопросы. Главное – это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка конкретных граждан, семей и предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер», – заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 537 тыс. случаев заболевания.