Путину представят скорректированный план восстановления экономики

В обозримой перспективе президенту Владимиру Путину представят обновленный общенациональный план восстановления экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В обозримой перспективе. Я точную дату вам сейчас называть не буду и не смогу этого сделать», – передает слова Пескова ТАСС.

Он также анонсировал большое совещание по мерам поддержки экономики и социальной сферы в режиме видеоконференции, которое проведет Путин.

«Сегодня будет очень важное совещание онлайн, на котором будут обсуждать вопросы реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы», – сказал Песков.

Он отметил, что Путин лично проконтролирует, «как выполняются ранее намеченные и согласованные планы».

Речь на совещании, сообщил Песков, пойдет о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, мерах поддержки предприятий и ИП, строительной отрасли, а также о льготной программе ипотечного кредитования.

С докладами на совещании выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтруда Антон Котяков, руководитель ФНС Даниил Егоров. Также на совещании слово дают представителям общественности, предпринимателям, получателям льготных ипотечных кредитов, многодетным семьям.

«Достаточно большое и очень важное совещание», – подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Путин в понедельник проведет еще несколько рабочих встреч «непубличного характера», во второй половине дня проведет международный телефонный разговор.

Ранее сообщалось, что российское правительство рассмотрит возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%. Также Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца и подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии.